Covid, a Gualdo i positivi salgono a 169. Scuole riaperte? Dipende dai risultati di 300 tamponi...

Sono 169 i pazienti positivi al covid-19 a Gualdo Tadino. Nelle ultime 24 ore un ulteriore "importante" aumento è stato registrato dalla task-force regionale: ben 17, a fronte di solo 3 guariti. "I malati ospedalizzati - ha spiegato il sindaco Presciutti - stanno meglio in 2 ed hanno tolto il casco per l’ossigenazione, purtroppo però tra i positivi continua a crescere il numero dei bambini, per questo decideremo nella giornata di venerdì insieme a Preside ed Asl rispetto all’opportunità della ripertura della scuola in presenza dopo avere letto attentamente gli esiti dei tamponi che abbiamo ultimato oggi su oltre 300 fra bambini , insegnanti e personale ata".

Tutto dipende dal livello di contagio che emergerà dai 300 studenti giovanissimi e insegnanti. "Infine un ringraziamento - ha concluso il sindaco - ancora una volta a tutte le persone in prima linea, il personale sanitario, le forze dell’ordine, il grande mondo del volontariato sociale che si sta insieme a noi occupando dei tanti “invisibili” che vivono momenti di grande difficoltà".