Coronavirus, bollettino di Gualdo Tadino: altri positivi, in isolamento una classe del Casimiri

Crece il numero sia dei positivi che delle persone a rischio, e quindi in isolamento, a Gualdo Tadino. Nell'ultimo bollettino diramato dal sindaco Massimiliano Presciutti si apprende anche che una intera classe dell’istituto Casimiri è stata messa in isolamento insieme ai docenti. "Abbiamo due nuovi positivi e in totale attualmente a Gualdo sono 24. La pandemia non accenna a frenare quindi faccio un appello a tutti voi: limitate gli spostamenti a quelli strettamente necessari, perché stiamo camminando sul filo del rasoio. La situazione è complicata e dobbiamo tutti tenere altissima la guardia" ha affermato il sindaco "Confido nel senso di responsabilità di ognuno di voi, il periodo è difficile e non finirà domani, ci aspettano ancora settimane toste e di sacrifici per onestà è bene che ve lo dica, restiamo uniti non dobbiamo avere paura ma grande, grandissimo senso di responsabilità".

