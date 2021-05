Nuovo punto vaccinale a Gualdo Tadino: la Rocchetta mette a disposizione locali attrezzati

Gualdo Tadino può contare su un secondo punto vaccinale cittadino grazie alla piena collaborazione della multinazionale dell'acqua minerale, la Rocchetta, che ha messo a disposizione un'area dei suoi stabilimenti per questa fondamentale missione anti-covid. Il taglio del nastro è avvenuto questa mattina. L’Hub vaccinale ha una capacità di somministrare 288 dosi al giorno e resterà aperto tutti i giorni fino alle 19.30.

“Rocchetta Spa con l’apertura di questo Hub vaccinale – ha sottolineato la responsabile investimenti e sviluppo di Rocchetta Spa Chiara Bigioni – vuole supportare concretamente l’attività di vaccinazione a 360° per cercare di velocizzare la somministrazione delle dosi ai cittadini e permettere alla popolazione di uscire da questo tunnel il prima possibile e tornare alla normalità. L’apertura di questo centro presso la nostra sede di Gualdo Tadino è una bella notizia nella lotta alla pandemia ed è stato possibile grazie alla sinergia instaurata tra Amministrazione Comunale, Rocchetta Spa, Usl Umbria 1 e Regione Umbria”.

Alla presentazione il responsabile investimenti e sviluppo di Rocchetta Spa Chiara Bigioni, del Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti, del Commissario per la gestione dell’emergenza Covid- 19 in Umbria Massimo D’Angelo, del Direttore “Salute e Welfare”della Regione Umbria, Massimo

Braganti e del Vice Presidente della Regione Umbria Roberto Morroni, il secondo punto vaccinale della città presso la sede dell’azienda Rocchetta Spa situata nella zona industriale Sud.

L’apertura del secondo punto vaccinale permetterà di fatto di accelerare ulteriormente la campagna vaccinale per sconfiggere al più presto il Covid-19. Soprattutto in questo momento che entrano nel vivo fasce di popolazione numerose (gli under 60). “Presentiamo ufficialmente oggi il secondo hub vaccinale della città di Gualdo Tadino, che rappresenta un risultato straordinario per la nostra comunità e non solo nell’accelerare la campagna di vaccinazione. Ringrazio Rocchetta Spa per il notevole contributo dato e la sensibilità mostrata, le strutture dell’Usl Umbria 1 per il lavoro svolto, il personale medico, sanitario ed amministrativo che giornalmente vi opererà per somministrare i vaccini alla popolazione, il Commissario Straordinario D’Angelo per la fattiva bcollaborazione. Insieme si possono raggiungere risultati straordinari e questo ne è un grande esempio".