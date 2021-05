Gualdo Tadino, scatta l'ordinanza Ztl estiva in centro: gli orari e le vie

Nuova ordinanza del sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti ma stavolta non in ambito Covid. In centro storico, con l'imminente inizio dell'estate torna la Ztl dal primo giugno al 13 settembre che sarà disciplinata dal dissuasore di Corso Piave in direzione Piazza Martiri. La ZTL sarà invigore dal lunedì al giovedì dalle ore 19.00 alle ore 2 delgiorno successivo, dal venerdì alla domenica dalle ore 18,00 0alle ore 2 del giorno successivo. Ztl più stringente per tutto il mese di agosto: la domenica centro blindato per tutto il giorno. dal lunedì al sabato dalle 18 alle 2. Per i sabati del mese di agosto la ZTL sarà i invigore anche dalle 12 alle 15. Dal primo al 13 settembre invece stesso orario di giugno. Ztl anche per via Nucci, via del Filosofo, in via Storelli , P.zzaGaribaldi, P.zza XXsettembre,P.zza Marconi,Via Calai.

ord_78_ZTL-2 (ordinanza comunale).