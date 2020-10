Gualdo Tadino, ordinanza: mascherina h24 sempre all'aperto, distanziamento obbligato anche tra amici

"Su tutto il territorio comunale di Gualdo Tadino è fatto obbligo a tutti i cittadini, quando ci si reca fuori dall’abitazione, di adottare tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando una mascherina": nuova ordinanza del comune di Gualdo Tadino che, nonostante ci siano solo 12 positivi, ha deciso anche per stavolta per la linea dura. La mascherina è d'obbligo h24 e non solo dalle 18 alle 6 della mattina.

Inoltre "in ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro". Anche tra amici e parenti è obbligo di distanziamento all'aperto. "Durante lo svolgimento dell’attività sportiva e motoria - nei limiti del rispetto della distanza disicurezza interpersonale prevista dalla vigente normativa in materia e svolta non in gruppo - non si applica quanto previsto dalla presente ordinanza relativamente all’utilizzo obbligatorio d mascherine o altro per la copertura di naso e bocca".