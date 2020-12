Nell'Umbria "zona gialla" spunta l'ordinanza più restrittiva d'Italia: coprifuoco all'ora di cena e piazze e vie "chiuse" dalle 16

E' l'ordinanza più restrittiva dell'Umbria ma forse anche del Paese. Addirittura viene anticipato il coprifuoco imposto dal Governo Conte e vengono bandite in pieno pomeriggio le vie e le piazze principali per passeggiate e ritrovo. Più classico, e in linea con altre ordinanze, invece il divieto di bere o mangiare su aree pubbliche e o nei pressi di supermercati. Tutto questo avviene in Umbria, zona gialla, e in particolare in quella Gualdo Tadino dove nelle ultime due settimane i contagi sono aumentati e molte scuole sono state chiuse dopo alcune positività riscontrate. I

l sindaco Massimiliano Presciuti del Pd ha sempre utilizzato toni e ordinanze forti per cercare di arginare il contagio. I detrattori infatti lo chiamano il De Luca dell'Umbria, in realtà con l'ultima ordinanza ha superato nei fatti quello che il Governatore della Campania minaccia a parole. Pesantissime le restrinzioni a cui dovranno stare cittadini, commercianti e lavoratori sul comune di Gualdo addirittura fino al 10 gennaio. Dalle ore 16 alle ore 21 sono chiuse al pubblico le seguenti vie del centro storico di Gualdo Tadino: Piazza Martiri e vicoli adiacenti; Piazza Garibaldi e vicoli adiacenti, Piazza Mazzini, Piazza Soprammuro, Piazza San Francesco, Corso Italia Largo Donatori di Sangue –Zona Giardini Pubblici.

"E’ fatta salva la possibilità di accesso e deflusso dagli esercizi commerciali legittimamente aperti, da e per i servizi essenziali quali ambulatori medici, farmacie, poste, uffici bancari ed assicurativi, uffici pubblici e liberi professionisti, nonché dalle abitazioni private": si legge nell'ordinanza.

Ma addirittura a Gualdo Tadino, paese di 14mila abitanti non famoso per una intensa vita notturna, il coprifuoco si fa veramente durissimo: sull’intero territorio comunale dalle 21,00 alle 6 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o motivi di salute. Un'ora prima e un'ora dopo rispetto addirittura il coprifuoco nazionale previsto per le 22 alle 5 della mattina. Gualdo diventa una sorta di mezza zona rossa. Ma quanti contagiati ci sono in città? Gli attualmente positivi sono 136, i decessi sono stati 4 e sono 129 le persone in isolamento, sono 7 i ricoverati di cui 1 in terapia intesiva. Sono numeri che giustificato tutto questo? Quanto influirà sull'economia e sul concetto di libertà degli individui? L'unica certezza è che chi sgarra dovrà pagare una multa da 400 a 3mila euro.