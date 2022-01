Gualdo Tadino, occhio alla truffa dell'operatore dell'energia. il Comune: "Molte segnalazioni: massima prudenza"

Diversi cittadini hanno avvisato che in questi giorni stanno hanno ricevuto delle telefonate anomale - sul telefono di casa e sul cellulare - nelle quali qualcuno si presenta telefonicamente a nome del Comune di Gualdo Tadino e propone nuovi gestori per l'energia elettrica ed il gas promettendo tariffe inferiore rispetto a quelle già stipulate con altre società del settore. Non si esclude un modo anche per entrare nelle case e mettere in azione delle truffe. il Comune di Gualdo Tadino ha voluto precisare: "Si informa la cittadinanza che “Nessuno dal Comune di Gualdo Tadino sta chiamando o è autorizzato a farlo per conto dello stesso, quindi si tratta di una possibile truffa". L'amministrazione comunale ha lanciato un appello: "Si raccomanda di stare attenti e di denunciare eventuali contatti telefonici di queste società”.