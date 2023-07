Gualdo Tadino, nozze d'oro per i coniugi Attilio e Gabriella Anzuini: un amore lungo 50 anni

In un bel sabato di luglio, tanto sole ma temperature accettabili grazie alla location di Valsorda, insieme ai figli, i nipoti e tanti amici di ieri e di oggi, Attilio e Gabriella Anzuini hanno detto sì per la seconda volta in occasione dei primi 50 anni di matrimonio (correva l'anno 1973. il giorno era il 7 e la chiesa a Padule di Gubbio). Un rinnovarsi le promesse dopo 50 anni di amore, di vittorie, sconfitte, litigate, pace fatta, figli e nipoti... ma sempre mano nella mano verso il futuro. Ma Attilio e Gabriella, con i loro sacrifici, hanno permesso alla città di crescere e hanno dato lavoro dopo aver messo in piedi nel lontano 1978 un'azienda di ceramica che ha attraversato il boom economico degli ani 80-90, le burrasche delle crisi in serie del terzo millennio... arrivando ad oggi dove Attilio è sempre il primo ad arrivare ma ormai la leadership del mercato è in mano al figlio Gianluca. Ad Attilio e Gabriella altri cento anni di questo amore e della loro generosità che hanno sempre donato disinteressatamente ai loro ospiti.