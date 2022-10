Piccole storie di provincia. Muore a distanza di 48 ore dalla moglie vittima di un incidente stradale. "Erano una sola persona..."

Forse è solo una tragica coincidenza. O potrebbe dimostrare che l'amore, quello vero, esiste. Che certe coppie arrivano a diventare una persona sola nel corso degli anni vissuti insieme tra croci e delizie, tra lavoro e figlie da crescere. Quello che sto per raccontare non è un clamoroso fatto di cronaca. Forse non è neanche una notizia da sbattere sul giornale in prima pagina. Ma da direttore, non di primo pelo, ritengo che questo tragico frammento di vita privata di una famiglia di Gualdo Tadino, va raccontato anche per avere un punto di vista diverso sulla vita, sull'amore, sulla coppia, sul matrimonio. Marito e moglie sono morti a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro. Il figlio ha dato il triste annuncio: "Questa mattina purtroppo anche babbo è salito in cielo, a due giorni di distanza da mamma....ora sono riunuti con Giada per sempre". Stiamo parlando di persone non anzianissime, ancora lavoratori seppur con diverse primavere sulle spalle. Tutto è iniziato alcuni giorni fa quando la donna è rimasta vittima di un incidente stradale, investita mente era a piedi. Le condizioni erano gravi e nonostante le cure la situazione è precipitata dopo pochi giorni fino ad arrivare alla morte. Neanche 48 ore dopo, il marito, che non aveva gravi patologie, è morto anche lui per cause naturali, forse sfinito dal dolore e dalla perdita della cara-moglie amata. Sempre insieme, sempre innamorati, sempre in prima linea per lavoro e famiglia. Chi li conosceva conferma questa storia di amore che non è stata scalfita dal tempo. Erano praticamente una persona sola. Forse, come è stato detto, è solo una tragica coincidenza. O forse è la conferma, seppur drammatica, che certi amori esistono, resistono negli anni e non possono fare a meno dell'uno e dell'altra. Domani i funerali che saranno celebrati in un frazione di Gualdo Tadino,.