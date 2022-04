Gualdo Tadino, la grande svolta per l'Ente e i Giochi de le Porte: Claudio Zeni presidente, squadra di talento ed esperienza

L'uomo giusto al posto giusto ma soprattutto nel momento giusto. Il popolo dei Giochi de le Porte, dopo i difficili anni ai tempi della pandemia e non solo (...), può riaccendere l'entusiasmo e la speranza per una nuova gestione, per una nuova squadra che gestirà l'Ente decisamente all'altezza del compito e soprattutto con figure che non solo conoscono la festa ma ne sono parte integrante da tempo. I rappresentanti di Porta San Benedetto, San Donato, San Martino e San Facondino hanno scelto e votato sia il nuovo presidente che l'ufficio di presidenza: a furor di popolo è stato scelto e votato Claudio Zeni, voce storica degli araldi di Piazza e di Radio Tadino, 54 anni gualdese, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali.

Dunque piena fiducia ad una figura storica nell’ambito dei Giochi oltre che ad un affermato sotto ufficiale dell'Arma dei Carabinieri. È stata resa nota anche la squadra che affiancherà il neo Presidente alla guida dell’Ente Giochi. Alessandra Finetti e Damiano Fiorucci sono stati confermati alla guida dell’ufficio Tesoreria. A Marta Mazzoni il compito di gestire la Segreteria. Matteo Bebi, che rivestirà anche la carica di vice Presidente, curerà insieme a Chiara Acaccia e Francesco Cioli il settore storico–artistico e quello degli eventi, mentre l’ufficio stampa e comunicazione sarà gestito da Marco Gubbini e Lisa Chiavini. Una novità importante è l’ingresso in organico degli araldi storici dei Giochi de le Porte, tra i quali Enrico Brunetti e Maurilio Pecci.

«Sono onorato della fiducia e dell’affetto con il quale è stata accolta la mia elezione, che è un traguardo per me importantissimo. Cercherò di contraccambiare con il massimo impegno. La squadra che mi affiancherà è composta da persone di altissimo profilo e piene di quell’entusiasmo che oggi è fondamentale. L’ambizione di questo Ente è quella di portare con sempre maggiore forza i Giochi de le Porte fuori dalle mura della nostra città, perché sono una festa meravigliosa, che merita di essere conosciuta più di quanto non lo sia in questo momento. L’impegno massimo sarà perciò quello della promozione. Non solo dei Giochi, ma anche della città e del territorio. In questo ambito siamo già al lavoro, avendo messo in cantiere alcune iniziative culturali legate all’evento. Abbiamo di fronte un lavoro stimolante e nuovo, grazie anche all’introduzione della Carta Fondamentale dei Giochi de le Porte, che segna l’ingresso del Comune all’interno dell’organizzazione della festa. Questa è una novità, ma anche una garanzia per la continuità e un motivo di arricchimento per tutti».