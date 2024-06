Tragico schianto sulla Flaminia, muore sul colpo la cantante Catia Calisti star di Fantastico Rai 1985

Catia Calisti, deceduta nello scontro frontale di oggi sulla Flaminia tra Gualdo e Nocera Umbra, era molto conosciuta e amata a Gualdo Tadino. Dalla sua frazione di Grello si era fatta notare oltre che per la bellezza mediterranea (carnagione scura e chioma corvina) per le sue grandi doti di presentatrice ma soprattutto di cantante. Talmente brava che si fece notare da alcuni manager della Rai ottenendo l'occasione della vita: una selezione a Roma per poter partecipare ad una trasmissione di prima punta sulla rete ammiraglia condotta da Pippo Baudo. E a quella trasmissione erano gli anni di Fantastico 6 - 1985 - con super-Baudo imperante in cui tra l'altro venne lanciata Lorella Cuccarini. La mora e la bionda per dirla con il gergo di quei tempi. Catia si distinse per il canto e la capacità di gestire la sua presenza sul palco. Spettacolare il suo duetto con Anna Oxa con "una canzone da poco". .

Dopo questa esperienza e alcuni 45 giri, Catia pur bravissima ritornò lentamente in provincia, un po' di musica, spettacoli, sagre, apparizioni tv fino ad un ritorno ad una vita normale e appagante, sempre coccolata e amata dai suoi concittadini. Il terribile schianto di oggi sulla nuova Flaminia ha profondamente turbato la comunità di Gualdo Tadino e della sua frazione di Grello che questa sera erano in festa: la cena dei 100 giorni ai Giochi de le Porte in piazza e la festa del Fuoco. Per la prima si è deciso di non annullarla ma non ci sarà la musica, per la seconda il programma resterà inalterato; è previsto un minuti di silenzio.