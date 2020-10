Gualdo Tadino, in tre si perdono sul Monte Serrasanta: soccorso in azione

La squadra di Gaifana e personale TAS della centrale dei Vigili del Fuoco sono intervenuti sul monte Serrasanta a Gualdo Tadino, per cercare e mettere in sicurezza 3 persone, due uomini e una donna, che si erano perse dopo essersi disorientate a causa della nebbia. I soccorritori sono stati facilmente rintracciati e accompagnati in una zona sicura per le visite di routine.

