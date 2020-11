Controlli lungo la Flaminia, scatta maxi multa da 5mila euro per un 26enne gualdese

Multa da 5mila euro per aver guidato con la patente revocata e sotto effetto di droga. La pesante sanzione è stata accertata dai Carabinieri di Nocera e Gualdo che nel corso di un controllo sulla Flaminia hanno fermato una Peugeot 208 con alla guida un 26enne gualdese, apparso subito in difficoltà all’atto del controllo e con evidenti sintomi da verosimile assunzione di sostanze. Dalla perquisizione personale, nonché del veicolo, sono stati trovati due grammi di cocaina e 2 di hashish e una dose di eroina che aveva nascosto nella tasca dei pantaloni. I militari hanno accertato che il ragazzo guidava senza essere munito di patente dato che gli era stata già revocata per aver guidato sotto gli effetti di sostanze stupefacenti.