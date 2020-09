Gualdo, in 48 ore due positivi riscontrati: altri soggetti in isolamento preventivo

Salgano a due i casi di positivi al Coronavirus a Gualdo Tadino. Lo ha annunciato il sindaco di Gualdo Tadino, Massimiliano Presciutti, ribadendo che al momento la situazione è sotto controllo. "Mi hanno da poco comunicato un nuovo caso di positività al covid-19 nella nostra città strettamente collegato a quello di ieri. Da subito è scattata la procedura che prevede l’isolamento fiduciario per i contatti più stretti ed i successivi tamponi. Come vi ho sempre detto occorre ancora il massimo dell’attenzione e della responsabilità perché purtroppo la pandemia non è ancora finita". Il primo cittadino ha chiesto ancora una volta ai cittadini massimo "senso di responsabilità di tutti e massima collaborazione nei vostri comportamenti quotidiani".

