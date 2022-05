Gualdo Tadino, in direzione Valsorda: allarme autovelox? No, ecco cosa sono i due apparecchi installati

Sono stati installati a Gualdo Tadino questa mattina lungo via Valsorda (indicativamente all’altezza della Piscina Comunale) 2 dispositivi radar, non dunque degli autovelox, che avranno lo scopo di controllare il traffico lungo la strada che porta alla montagna turistica di Valsorda. Al fine di poter eseguire la realizzazione di un percorso pedonale da e per San Guido, infatti, il Comune di Gualdo Tadino ha informato tutta la cittadinanza che dala Provincia di Perugia effettuerà un monitoraggio del traffico di auto e altro. "Si ribadisce che gli apparecchi installati hanno lo scopo di monitorare l’intensità del traffico e che pertanto non hanno finalità sanzionatorie": hanno spiegato gli amministratori di Gualdo Tadino.