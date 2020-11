Covid, a Gualdo è attesa per i risultati su 300 tamponi (scuole): oggi altri 9 positivi

"Oggi abbiamo 9 nuovi casi positivi ed un guarito, in totale arriviamo a 177 casi totali". Non s'arresta l'escalation di positivi a Gualdo Tadino che sta alla base addirittura di tutte le scuole con centinaia di persone in quarantena. La riapertura o la conferma della chiusura slitta a domani dato che si è ancora in attesa di sapere l'esito dei tamponi di studenti, insegnanti e personale vario.

"Domani saremo in grado di fare il punto sullo screening effettuato a studenti ed insegnanti (più di 300 persone) - ha spiegato il sindaco Massimiliano Presciutti - un lavoro importante fatto di concerto con USL e dirigenti scolastici, potremo quindi comunicarvi le relative decisioni sulla ripresa o meno delle lezioni in presenza per materne ed elementari, le scuole medie come sapete faranno didattica a distanza fino al 21 novembre così come disposto dalla Presidente della Giunta Regionale".