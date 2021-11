LA FOTO NOTIZIA Incendio in un garage a Gualdo Tadino: indagini in corso

I vigili del Fuoco e i Carabinieri di Gualdo Tadino, nel pomeriggio di oggi, sono intervenuti nella frazione di Cerqueto, a causa di un rogo che ha provocato forti danni in un garage privato. L'allarme è stato lanciato intorno alle 18.30 di oggi. I Vigili del Fuoco hanno subito domato le fiamme e messo in sicurezza lo stabile. Molti i danni ma nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita dall'incendio. Per conoscere le cause sono stati effettuati dei rilievi e ascoltate alcune persone. Le indagini sono ancora aperte.