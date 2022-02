Prese tre ladre seriali proveniente da fuori regione: oltre mille euro di merce trafugata in un supermercato a Gualdo Tadino

Avviata la procedura di divieto di ritorno per 3 anni a Gualdo Tadino a tre donne, con diversi precedenti, specializzate in furti. I militari della Stazione di Gualdo Tadino, al termine di attività di indagine, le hanno denunciato in stato di libertà ritenute responsabili del furto di 32 bottiglie di liquore del valore complessivo di 1.150 euro in un supermercato di Gualdo Tadino. Le ladre, tutte ventenni e provenienti da fuori-regione, hanno effettuato il blitz in un orario con scarso flusso di clienti e stando attente a non essere viste. Inoltre potevano contare su delle borse ampie schermate per evitare di far suonare l'allarme anti-taccheggio alle casse. Il direttore del supermercato ha fatto scattare l'allarme dopo che si è accorto della mancanza delle costose bottiglie. I Militari hanno acquisito la videosoerveglianza e si sono messe sulle tracce delle tre donne che tra l'altro lo stesso giorno erano state fermate in un posto di controllo a bordo del proprio veicolo mentre facevano ingresso in città. A quel punto è stato facile raggiungerle e notificare la denuncia.