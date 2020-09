Gualdo Tadino, cambio di guardia al comando della Municipale: arrivano anche 4 vigili in più

Va in pensione lo storico comandante della Polizia Municipale, Angelo Cardinali, e al suo posto arriva Gianluca Bertoldi che in precedenza era in servizio al Comune di Sigillo.

“Oggi è il primo giorno di lavoro per tutti voi presso il nostro Ente – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – e vi faccio un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura al servizio della comunità gualdese. La polizia locale sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel garantire la sicurezza del territorio e dei cittadini e per questo motivo con il vostro arrivo andiamo a rafforzare e potenziare l’organico del nostro comando, che è uno degli obiettivi della nostra amministrazione. Voi siete la prima parte di un cambiamento radicale del nostro comando che proseguirà anche nei prossimi mesi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I nuovi arrivati - i vigili Luca Sensi, Ilaria Bensi, Patrizio Pennacchioli e Roberto Maggi - entrati a far parte dell’Ente di Piazza Martiri della Libertà grazie a un concorso pubblico realizzato dall’amministrazione con l’obiettivo di aumentare l’organico della municipale rappresentano la prima parte di un rinnovamento del Comando di Polizia Municipale di Gualdo Tadino che proseguirà anche nei prossimi mesi.