Gualdo Tadino, ragazza picchiata da una compagna di classe: scatta la denuncia. Il referto medico: 10 giorni di collarino

Una giovane studentessa di Gualdo Tadino, minorenne, ha denunciato ai Carabinieri un presunto atto di bullismo avvenuta in classe all'Istituto Casimiri. La giovane è ricorsa, oltre che ai militari, anche al Pronto Soccorso per le ferite riportare. Il referto medico parla di 10 giorni di collarino e tre giorni di cibi liquidi a causa dei problemi riscontrati alla mascella. Il tutto - come recita il referto - sulla base di un'aggressione. Ma cosa è successo in aula? La ragazza, come si evince dalla denuncia, ha raccontato che durante l'ora di inglese - in aula era presente un insegnate supplente - ha ripreso, per il suo compartamento non rispettoso, una compagna di classe che si era tolta le scarpe e aveva messo i piedi sul banco. L'altra studentessa non ha preso bene l'invito e dopo una breve discussione ha mollato, secondo la denunciante, uno schiaffo e si è girata per tornare al suo banco.

Ma non finisce qui: dopo altre schermaglie e un anello che si è impigliato nei capelli della ragazza sotto accusa, questa ha reagito violentamente di nuovo: sferrando un pugno in pieno viso. "Lei se ne stava andando dopo lo schiaffo, io allora mi sono alzata e sono andata a fermarla per chiederle spiegazione di quel gesto. Purtroppo per bloccarla un mio anello si è attaccato ai suoi capelli...". E la situazione è ulteriormente degnerata. Tutta la scena è stata filmata da un'amica della vittima che si era allarmata dopo l'inizio del fattaccio. Il video è stato consegnato direttamente ai Carabinieri a sostegno delle dichiarazioni della studentessa. Per evitare ulteriori schiaffi o pugni - "Mi ha ripetuto che me ne avrebbe date altre..." - è stata costretta a lasciare la scuola dopo aver allertato la madre. Sul fatto è in corso una indagine. Siamo a disposizione anche della controparte e della scuola per ulteriori repliche e ricostruzioni.