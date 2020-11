Coronavirus, bollettino di Gualdo Tadino: 9 contagi e aumenta il gruppo in isolamento

Uno dei picchi maggiori, in fatto di contagio, a Gualdo Tadino si è registrato il primo novembre: 9 nuovi casi di positività. Sul fronte buone notizie ci sono i 3 guariti che possono tornare ad una vita normale. "È la giornata peggiore dall’inizio della pandemia per la nostra Gualdo è il momento più difficile e per questo vi imploro ancora una volta di avere comportamenti responsabili e di rispettare le regole" ha scritto su Fb Massimiliano Presciutti "Uscite di casa solo per le cose che sono strettamente necessarie cercate di mantenere sempre le distanze, indossate sempre la mascherina, igienizzate spesso le mani e scaricate l’app immuni".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Preoccupa in prospettiva futura il dato crescente degli isolamenti contumaciali e quelli volontari che si attestano intorno a 70 uniti. Si attende l'esito per questi dei tamponi. "Ciò di cui abbiamo bisogno - ha concluso il sindaco - è la serietà ed il rispetto da parte di tutti perché più resteremo uniti più saremo in grado di affrontare al meglio questo difficile momento".