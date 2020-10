Coronavirus, bollettino Gualdo Tadino: altri 5 positivi. Sindaco: "Limitare gli spostamenti"

Ben 5 nuovi casi di coronavirus a Gualdo Tadino a fronte di un guarito. In totale gli attuali positivi sono 26 in città. L'amministrazione comunale ha invitato tutti a rispettare le regole: mascherina sempre, distanziamento, niente assembramenti, igienizzare spesso le mani, scaricare l’app immuni."Da oggi negli ospedali sono chiusi i cup - ha spiegato il sindaco Presciutti - la situazione è molto grave e non possiamo più permetterci di fare i fenomeni o cazzeggiare come se niente fosse, quindi il messaggio è chiaro spostatevi solo per le cose necessarie in base alle esigenze di ognuno. È dura per tutti, dobbiamo tenere la guardia altissima ed essere responsabili e ve lo ripeto ancora una volta, oggi più che mai è necessario il contributo di tutti, restiamo uniti e rispettiamo le regole".

