Coronavirus, a Gualdo Tadino superata quota 40 positivi: "L'ora più buia della pandemia"

"Oggi abbiamo 2 guariti e 8 nuovi positivi, in totale saliamo quindi a 44 casi di Covid-19 in città, di cui 2 ospedalizzati". Il nuovo bollettino di Gualdo Tadino è stato diramato dal sindaco Massimiliano Presciutti dopo gli aggiornamenti della task-force regionale. Il primo cittadino ha ammesso che "stiamo vivendo l’ora più buia dall’inizio della pandemia, ma non dobbiamo avere paura e soprattutto non dobbiamo perdere la speranza, ora più che mai dobbiamo dimostrare di essere una comunità forte ed unita".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La situazione è molto complicata - ha concluso - gli ospedali e le strutture sanitarie territoriali stanno andando in grande sofferenza, iniziano ad esserci le prime file di ambulanze fuori dai pronto soccorso anche nella nostra regione, il personale lavora senza sosta al di sopra delle proprie forze. Per questo possiamo e dobbiamo fare a meno di una festa inutile come Halloween, possiamo e dobbiamo collaborare per combattere tutti insieme questa, che è a tutti gli effetti, una guerra contro un nemico invisibile".