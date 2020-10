Coronavirus, bollettino Gualdo Tadino: calano i positivi. "Pronti a riaprire palazzetto con sicurezza"

Un nuovo positivo, ma anche due guariti. Il bollettino sanitario di Gualdo Tadino relativo alla diffusione del Covid in città oggi è all'insegna soprattutto del bicchiere mezzo pieno. Calano dunque gli attuali positivi che, stando al sindaco Presciutti, ora sarebbero 10. "Complessivamente - ha spiegato il primo cittadino - tutti in buone condizioni con sintomi lievi o asintomatici. Come sapete le mascherine sono obbligatorie anche all’aperto ed occorre mantenere sempre il distanziamento sociale evitare assembramenti e lavare spesso le mani,sono le cose che dobbiamo continuare a fare sempre quotidianamente. Dobbiamo continuare a restare uniti in questa battaglia e proseguire nel nostro lavoro".

Buone notizie arrivano, dopo interrogazioni in consiglio comunale e forti malumori tra le società sportive, per la riapertura del palazzetto dello sport e altre palestre locali. Fondamentale è stato l'intervento del presidente Coni Domenico Ignozza, sollecitato proprio dagli addetti ai lavori che vogliono continuare a portare avanti l'attività sportiva nel proprio comune e non andando fuori. "Presto grazie allo spirito di collaborazione delle società ed al prezioso contributo del CONI saremo in grado di garantire una riapertura in sicurezza e nel rispetto di tutte le norme a tutela della salute delle palestre pubbliche per l’attività sportiva dei nostri ragazzi": ha concluso Presciutti.