Covid, Gualdo la città con la più alta percentuale di positivi ogni mille abitanti: domani il piano del sindaco

"Oggi abbiamo 4 positivi 2 guariti, in totale arriviamo a 132 casi complessivi": inizia così il bollettino sul Covid del 14 dicembre a Gualdo Tadino del sindaco Massimiliano Presciutti che ha confermato da domani dei provvedimenti specifici per cercare di arginare l'aumento del casi che ha portato la città ad essere la prima città per positivi ogni mille abitanti tra i comuni sopra i 6mila abitanti. Al secondo posto Spoleto e seguire Assisi e Bastia.

"Stamattina ho incontrato i comandanti di polizia municipale e carabinieri per mettere a punto gli adeguati provvedimenti che saranno emanati nella giornata di domani" ha ribadito il sindaco "I provvedimenti non andranno certo a penalizzare le attività economiche, né tanto meno i cittadini che hanno sempre tenuto comportamenti virtuosi in questi difficili mesi. Una cosa è certa, purtroppo la pandemia non arretra anzi da noi sta risalendo in netta controtendenza rispetto al territorio della regione, quindi dobbiamo tutti dare il massimo per superare questo momento".

Chiesti maggiori controlli in città da parte delle Forze dell'Ordine. Presciutti ha ribadito tolleranza zero ed ha ammesso che quest'anna "non ci sarà Natale o Capidanno che tenga, le priorità sono altre purtroppo".