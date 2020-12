Coronavirus, Gualdo Tadino si conferma il centro più colpito: "Ma oggi più guariti che contagi"

"Sette nuovi positivi ma anche 17 guariti: ma dopo settimane finalmente un dato significativo in totale scendiamo a 158 casi complessivi". Il sindacato Massimiliano Presciutti ha diramato il nuovo bollettino medico sull'andamento del coronavirus in città. Gualdo Tadino, da ormai due settimane, è la città più colpita dal virus essendoci stati diversi gravi focolai che hanno colpito anche la locale case di riposo.

L’indice di contagio su 1000 abitanti si attesta ad una percentuale del 10,5 % rispetto al 4,02 su scala regionale. "Dati che ci impongono un surplus di senso di responsabilità anche e soprattutto durante le prossime festività, che dovranno essere improntate alla sobrietà ed al rispetto delle regole oggi più che mai. Sapete tutti come dovete comportarvi, confido in voi per arginare questa pandemia nel nostro comune". Intanto il comune ha già consegnato i buoni spesa a circa 300 famiglie gravemente colpite dalla crisi economica provocata dal Covid.