Crisi, i fondi stanziati dal Comune di Gualdo: oltre 120mila euro per aiutare le famiglie in difficoltà, Tari ridotta

Una crisi da Covid infinita che anche l'amministrazione comunale di Gualdo Tadino, diretta dal sindaco Massimiliano Presciutti, ha cercato e sta cercando di arginare mettendo a disposizioni risorse importanti per famiglie e imprese. La Giunta ha tracciato un primo bilancio dei sostegni e degli interventi. “Nonostante il periodo di grande difficoltà - ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti – oltre al riparto dei fondi dello Stato, l’Amministrazione Comunale ha inteso impegnare risorse proprie del bilancio per aiutare concretamente cittadini ed imprese. Uno sforzo reso possibile grazie ad una gestione oculata del bilancio e ad una forte sinergia tra Amministrazione Comunale, Strutture di Competenza e Associazioni di Categoria”.

Tutti gli interventi adottati dall'amministrazione comunale di Gualdo Tadino.

RIDUZIONE IMPORTO ONERI URBANIZZAZIONE: Azzeramento contributo di costruzione per interventi sul patrimonio esistente riguardante attività economiche / produttive. Rinuncia da parte del Comune di una quota pari al 50% della dotazione territoriale e funzionale sempre per attività economiche / produttive;

BANDI ATTIVITÀ COMMERCIALI: Contributi per il rinnovo e ammodernamento delle attrezzature e arredi delle attività che si affacciano su pubblica via (bando su www.tadino.it). L’Amministrazione Comunale ha stanziato per questo bando 30mila euro;

TARI - TASSA RIFIUTI:

Riduzione del 52% della parte variabile della tassa per le categorie che hanno subito chiusure o limitazioni (richiesta con autocertificazione). Per tutti i cittadini in media una riduzione del 3,4% rispetto al 2020;

COSAP - OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO: Occupazione gratuita per le attività fisse e spazio raddoppiato per tutto il 2021. Gratis anche l’eventuale occupazione per manifestazioni, fiere e mercatini;

FONDO DI SOLIDARIETA’ ALIMENTARE E SOSTEGNO FAMIGLIE: Misure urgenti di solidarietà alimentare e sostegno alle famiglie in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e utenze domestiche. Sono stati stanziati 123.663 euro.

CENTRI ESTIVI: Finanziamenti a supporto di iniziative relative ai centri estivi destinati alle attività dei minori (0/17 anni) per un importo complessivo di 35.301,99 €.