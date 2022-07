E' rimasta ferita in maniera lieve una donna, rimasta coinvolta in un incidente lungo la statale 270, a Gualdo Tadino. Lo scontro si è verificato in località Voltole, l'auto con la donna al volante è finita contro un albero. Da accertare le cause.

L'automobilista è stata soccorsa dai vigili del fuoco, estratta dall'abitacolo e affidata alle cure del 118.