Pericoloso stalker catturato in Francia dove si era rifugiato: seppur in fuga minaccia la sua famiglia a Gualdo Tadino

E' finita la fuga di un condannato per stalking che, nonostante fosse latitante, continuaVA a terrorizzare e minacciare la famiglia che si trova a Gualdo Tadino. Dopo una lunga indagine portata avanti dai carabinieri di Gualdo Tadino, in collaborazione con la Procura di Perugia, si è riusciti a risalire al nuovo domicilio del tunisino di 44 anni - già condannato a 2 anni di reclusione per minacce e maltrattamenti. Fondamentale è stato l'analisi dei social del condannato che ha portato a Grenobles in Francia. Nonostante la latitanza, lo straniero si è beccato un'altra denuncia per minacce e stalking dall'ex moglie dato che tramite messaggi continuava a martoriare la donna e i figli annunciando a breve un drammatico (per loro) suo ritorno. Il mandato di cattura inviato alla Polizia francese ha permesso di arrestare il 44enne che è stato poi estradato in Italia e recluso nel carcere di Torino.