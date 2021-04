Gualdo Tadino, aperto nuovo centro vaccinale: 120 le prime dosi. Sindaco: "Un'arma in più contro il virus"

"L’obiettivo è uscire in fretta da questo difficile momento per cercare di tornare il prima possibile alla normalità, sconfiggendo il covid-19”.

E' da oggi pienamente funzionante il Punto Vaccinale di Gualdo Tadino presso il Centro della Terza Età situato nel Piazzale Federico II di Svevia (spazio adiacente alle Scuole Medie) che è stato inaugurato dal sindaco Massimiliano Presciutti e del direttore del Distretto Alto Chiascio Paola Tomassoli.

La struttura sarà sede di somministrazione dei vaccini per la popolazione della comunità gualdese e di tutta la fascia appenninica e nella sua prima giornata ha già fatto registrare un grande successo e numeri notevoli di prenotati nella lotta al covid-19, visto che sono stati ben 120 le persone che oggi si sottoporranno a vaccinazione.

“Quella odierna – ha sottolineato il Sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti - è una grande giornata per la comunità gualdese e per tutto il territorio della fascia appenninica. L’apertura del Centro di Vaccinazione nella nostra città è un grande passo in avanti nell’ambito della lotta al covid-19. Abbiamo mantenuto l’impegno preso con l’Usl e la Regione ed in pochi giorni, grazie alle nostre strutture ed ai nostri operai è stato possibile allestire un centro vaccinale all’avanguardia a Gualdo Tadino. Ora possiamo andare avanti senza indugi nella vaccinazione. L’obiettivo è uscire in fretta da questo difficile momento per cercare di tornare il prima possibile alla normalità, sconfiggendo il covid-19”.

Da oggi 1 aprile si procederà, inoltre, anche alla prenotazione e vaccinazione delle Persone di età compresa tra 70 e 79 anni (dal 1942 al 1951 compresi), mentre dal 6 aprile si procederà alla prenotazione e vaccinazione delle seguenti categorie: Caregiver e familiari conviventi e soggetti delle categorie attualmente vaccinabili, risultati positivi al Covid-19 dai 90 ai 180 giorni dal riscontro della positività.