Controlli anti-droga nell'eugubino-gualdese: hashish e marijuana nel cassetto del letto, ventenne segnalato assuntore

Nuovi controlli anti-droga lungo l'asse Gualdo-Nocera Umbra-Sigillo da parte dei Carabinieri. Blitz nell'abitazione di un giovane nel nocerino: ritrovati e sequestrati 66 grammi di hashish suddivisi in due “pezzi”, che erano stati nascosti in un cassetto del comodino della stanza da letto, e una pianta di marijuana. Il giovane è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia per la l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. A Sigillo nel corso dei controlli sulla Flaminia i militari hanno fermato un’auto con quattro ragazzi, uno dei quali - un gualdese 23enne - era in possesso di modiche quantità di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura di Perugia per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.