Gualdo e Covid, il Caffè del Corso riapre dopo sanificazione e tamponi negativi: "False e indegne quelle voci su bar-focolaio"

Tamponi rigorosamente negativi per i proprietari di uno dei bar del centro di Gualdo Tadino, più apprezzati e frequentati: ovvero il Bar del Corso. Il locale era stato chiuso dopo che alcuni clienti storici, per altre vie, avevano contratto la positività al Coronavirus. "Abbiamo deciso solo per "SCRUPOLO" e in maniera del tutto autonoma di provvedere alla sanificazione dei locali. Per questo siamo stati chiusi alla clientela, abbiamo fatto i tamponi che sono risultati tutti NEGATIVI": hanno spiegato in un post su Fb i titolari che hanno anche annunciato la riapertura del bar fino alle 18 della sera da lunedì prossi.

I proprietari si sono voluti togliere anche qualche sassolino verso le troppe voci infondate che aveva additato il bar come un focolaio del virus, quando invece i clienti hanno contratto altrove - come costatato dalle autorità sanitarie - la positività. "Ci spiace constatare come purtroppo molti hanno pensato subito di additare la nostra attività come una sorta di "focolaio", con i soliti modi cattivi, dei quali nessuna comunità ha bisogno in questo momento.....state sereni, che alla nostra salute e a quella dei nostri clienti ci teniamo con tutte le attenzioni dovute".