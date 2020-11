Gualdo, controlli dei Carabinieri in strada: ritirata patente ad una signora tradita dall'etilometro

Continuano i controlli dei Carabinieri sul territorio gualdese per far rispettare le regole anti-contagio in citta. Nella rete dei controlli in stradra è finita una signora del posto che non ha superato la prova dell'alcol test. Nei guai - è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza - una 58enne gualdese, che nel tardo pomeriggio di sabato è stata fermata alla guida della propria auto. La prova dell'etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico oltre la soglia massima di 1,5 g/l. Le è stata ritirata anche la patente.