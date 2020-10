Insulti, topi morti recapitati e immondizia sotto il palazzo: una manina vigliacca contro il sindaco Valentini

Attacchi vigliacchi, offensivi e soprattutto senza firma si stanno ripetendo a Gualdo Cattaneo. La manina anonima è sempre la stessa - ed è ormai accertato - il disgusto però è sempre nuovo e difficile da digerire per il sindaco Enrico Valentini e due esponenti della sua maggioranza. Contro di loro non solo scritte offensive, ma anche rifiuti recapitati sotto il municipio e anche buste con topi morti lasciate ben in vista sulle maniglie delle porte. Per tutelare anche giunta, consiglio e tutti i dipendenti comunali il sindaco ha sporto denuncia alle forze dell'ordine per cercare di arrivare al contestatore-vandalo.

"Di insulti, già dal primo giorno, ne ho presi tanti (è anche questo lo strano mestiere da sindaco no?!?) MA SEMPRE da gente che ci ha messo la sua faccia e si è sempre voluta confrontare e scontrare con me. Ne siamo sempre ,o quasi, usciti con una stretta di mano o con un sorriso a fine appuntamento. Senza prendersi in giro o senza millantare cose che poi non verranno svolte. Ma la vigliaccheria non la sopporto. È più forte di me".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Piena solidarietà del responsabile della Sezione Lega “Quattro Borghi” Alessandro Becchetti al sindaco di Gualdo Cattaneo Enrico Valentini, dopo gli insulti personali, i sacchi di immondizia e le buste con i topi morti lasciati sulla porta del palazzo comunale. “Il confronto da Uomini è alla base di qualsiasi sana società civile – ha scritto il sindaco nel post – e alla base della libertà di ogni individuo di qualsiasi estrazione politica”.

Gallery