Una famiglia intera terrorizzata dal figlio di 19 anni per oltre un anno e mezzo

Terrorizzati dal figlio di 19 anni da un anno e mezzo. Spaventati a tal punto da temere, dopo comportamenti violenti, per la propria vita e per quella del figlio minore. Per questo motivo due genitori di Gualdo Cattaneo, non senza tentennamenti, hanno trovato il coraggio di denunciare tutto ai Carabinieri per cercare di evitare il peggio. E i militari hanno accertato un clima familiare non solo invivibile ma pericoloso: negli ultimi tempi il 19enne, sempre a caccia di denaro, ha distrutto gran parte dei mobili e dei suppellettili dell'abitazione di famiglia. E arrivato anche ad impugnare dei coltelli da cucina per scucire altre banconote. Il tutto era iniziato nel febbraio 2020 quando il ragazzo se ne era andato da una comunità tornando a vivere con i genitori e il fratello. I carabinieri, dopo aver ottenuto l'autorizzazione dal Tribunale, hanno fermato e arrestato il giovane che ora si trova al carcere di Spoleto.