Scappa da scuola, dodicenne sparisce nel nulla: ricerche anche in Umbria e a Roma

Ricerche allargate a Roma e all'Umbria, in particolare alla zona di Spello, per ritrovare Cristiano Giordano, il 12enne scomparso da Grosseto il 20 novembre durante la ricreazione a scuola. In campo polizia e carabinieri, coordinati dalla Prefettura di Grosseto.

Controlli in corso anche a Spello, dove vive la sua famiglia, spiega La Nazione. Lui ha vissuto per un lungo periodo a Spello prima di entrare in una comunità terapeutica nel Parco della Maremma.