Grifonissima 2023, tutto pronto per una grande edizione: le iscrizioni, le novità e tanti cittadini iscritti

E’ tutto pronto per la 42esima edizione della Grifonissima. La storica manifestazione podistica della città di Perugia è in programma per domenica 14 maggio, con partenza da Corso Vannucci e arrivo allo stadio Santa Giuliana. L’evento è stato presentato ufficialmente giovedì 11 maggio presso la sala ‘Rita Levi Montalcini’ dell’Azienda Ospedaliera di Perugia. Un luogo scelto non a caso dalla Fondazione Avanti Tutta, da quest’anno e per tre anni organizzatrice dell’evento.

“Siamo qui – ha dichiarato il Presidente della Fondazione Federico Cenci – per portare una testimonianza di vicinanza alle persone che vivono le difficoltà della malattia oncologica e non solo. Poi c’è il ricordo di mio fratello Leonardo, che nel 2012 dopo un mese di ricovero dalla diagnosi, uscì dall’ospedale con la voglia di fare una corsa ed arrivò fino a San Mariano. Un gesto che mi è rimasto in mente e che ho ritenuto giusto ricordare, nell’attesa

della corsa più importante che si tiene a Perugia”. La Grifonissima 2023 sarà anche l’edizione della ripartenza, dopo le tante difficoltà vissute nel periodo della pandemia, che hanno condizionato soprattutto lo svolgersi della passeggiata non competitiva.

Numeri crescenti per l’edizione 2023, la 42esima, soprattutto per la gara competitiva. “E’ un segnale importante – ha dichiarato Carlo Moscatelli, Presidente della Fidal Umbria – in controtendenza rispetto a quanto registriamo nelle altre gare, dove c’è un calo di partecipanti. Evidentemente l’aspetto solidaristico si è rivelato un richiamo importante, così come l’organizzazione di un evento podistico tra i più partecipati della nostra regione. Ho

ancora negli occhi la gioia di Leonardo Cenci e l’allegria che la sua partecipazione portava alla Grifonissima”.

Da sempre vicino alla Grifonissima il Comune di Perugia, per l’occasione rappresentato dall’Assessore allo Sport e al Commercio, Clara Pastorelli. “C’è un certa emozione nel presentare questo evento – ha dichiarato la stessa Pastorelli – perché oltre all’aspetto sportivo, c’è il ricordo di Leonardo e un messaggio solidaristico davvero importante. L’Amministrazione comunale è felice e orgogliosa di vedere protagonista la Fondazione Avanti Tutta e ringrazia il Circolo Unicredit e la persona di Gianluca Pisello per lo straordinario lavoro svolto in questi anni. Sarà la festa del centro storico: l’occasione per vivere la nostra acropoli e arrivare nello splendido scenario del Santa Giuliana”.

LA CORSA

La manifestazione si svolgerà a Perugia domenica 14 maggio 2023. Due i percorsi in programma: COMPETITIVO da 10,5 km denominato “GRIFONISSIMA 10” con ritrovo ore 8.30 da Piazza IV Novembre e partenza Corso Vannucci 39 alle ore 9:30: NON COMPETITIVO a passo libero di circa 3 Km denominato “GRIFONISSIMA 3” che prenderà il via cinque minuti dopo quello competitivo. Una classifica sarà riservata ai dipendenti ed ex dipendenti Unicredit per il trofeo ‘Luca Rosi’ e una per i giornalisti sportivi iscritti all’USSI. Si rinnova anche l’appuntamento con la ‘Grifonissima a 4 zampe’ con gli animali iscritti

omaggiati da una bandana e dai prodotti distribuiti dall’azienda Vitakraft.

ISCRIZIONI

Sarà possibile iscriversi per il percorso non competitivo fino a domenica mattina prima dell’inizio gara presso l’apposito stand che da venerdì 12 maggio sarà allestito in Piazza IV Novembre e presso la sede di Avanti Tutta, Piazzale Umbria Jazz a Pian di Massiano.

“Siamo molto soddisfatti di come stanno procedendo le cose – ha dichiarato Gianluca Pisello, Presidente del Circolo Unicredit e storico organizzatore della manifestazione -. Sin qui abbiamo raccolto quasi 600 iscrizioni (63 squadre iscritte) per la gara competitiva e contiamo di superare le mille adesioni per quella non competitiva. C’è stata qualche difficoltà nel riprendere i contatti con le scuole dopo le problematiche legate al Covid. Ringrazio i soci del Circolo Unicredit che per il grande sostegno che hanno fornito nella fase organizzativa e per quanto faranno in occasione dell’evento di domenica. Come ringrazio Avanti Tutta e la sua preziosa squadra per la competenza e per il prezioso contributo fornito. La scelta che il nostro circolo ha fatto di affidare l’organizzazione alla Fondazione è giusta e l’esperienza di questi giorni ne ha dato ampia conferma”.

Alla conferenza ha preso parte anche il Presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza. “Rappresento e porto i saluti del Presidente Giovanni Malagò, che non è potuto essere presente ma che tiene tanto alla Fondazione Avanti Tutta e al ricordo di Leonardo. Questa mattina mi ha chiamato e detto, ‘porta il mio saluto ad un amico e alla sua famiglia’. Questa nuova formula della Grifonissima mi piace e spero che domenica si registri una grande partecipazione”.



I PARTNER UFFICIALI DELLA 42ESIMA EDIZIONE - Alla sala ‘Rita Levi Montalcini’ c’è stato spazio anche per ringraziare le aziende che hanno sostenuto la Grifonissima. A partire da Issima, rappresentata per l’occasione dal responsabile comunicazione Marco Violini. “Per noi è un piacere e un orgoglioso sostenere per il secondo anno una manifestazione così importante sul piano sportivo e da quest’anno anche sul piano solidaristico”. Al fianco della Grifonissima e da tempo di Avanti Tutta, anche l’Istituto San Francesco. “Condividiamo da tempo i principi di Avanti Tutta – ha dichiarato Mariangela Silvi, responsabile della sede di Perugia – e in questo caso abbiamo cercato di stimolare i nostri studenti a partecipare, anche attraverso un’attività di comunicazione mirata”. Alla Grifonissima non mancherà il supporto del Gruppo Grifo Agroalimentare, che per l’occasione lancerà un nuovo prodotto, Protein, latte scremato ad alto contenuto proteico.

“Ci è sembrata l’occasione giusta per diffonderlo – ha dichiarato il responsabile marketing Carlo Baccarelli – convinti che sarà apprezzato sia dagli atleti ma anche da coloro che verranno per una semplice passeggiata”. A supporto dei podisti in occasione della gara ci sarà l’azienda Flexorlab, che come annunciato dal responsabile marketing Francesco Luchetti, metterà a disposizione i propri professionisti per messaggi o piccoli interventi volti a mitigare le fatiche della corsa. Hanno sostenuto la Grifonissima anche le aziende: Conad, Grafox, Nissan e Vitakraft.