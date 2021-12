Controlli green pass: 1.500 persone sottoposte ad accertamenti, 2 le multe per mancanza del certificato verde

I controlli delle forze dell’ordine per il rispetto della normativa anti Covid non si sono fermati neppure nel giorno di festa di ieri, 8 dicembre.

Nella provincia di Perugia sono state controllate 1.589 persone in relazione al possesso del green pass. Le sanzioni hanno riguardato 2 persone che erano sprovviste del certificato verde.

Nessuna multa per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, cioè le mascherine.

Controllati 53 esercizi commerciali e per il titolare di uno di esse è scattata la multa per il mancato rispetto della normativa relativa a controlli del green pass e capienza dei locali.

Non è stata comminata alcune sanzione amministrativa che preveda la chiusura delle attività commerciali, né come misura cautelare.

Non risultano persone denunciate per inosservanza del divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone.

Come da protocollo sottoscritto dalla Regione con le Prefetture di Perugia e Terni con BusItalia, i controlli per verificare il possesso del green pass da parte dei passeggeri del trasporto pubblico locale e regionale si sono concentrati nei capolinea, nelle stazioni ferroviarie e nei nodi di interscambio della rete. Nella giornata festiva i controlli sono stati inferiori, nel numero, rispetto ai feriali, giorni in cui viaggiano studenti, pendolari e laviratori.

Nell’arco della prima giornata di modifica delle norme sul green pass, lunedì 6 dicembre, sono state controllate le certificazioni di 969 clienti, di cui 648 inpProvincia di Perugia e 321 in provincia di Terni. Soltanto 16 persone sono state trovate sprovviste di green pass valido, rispettivamente 9 a Perugia e 7 a Terni, che non hanno potuto avere accesso a bordo.

Nella seconda giornata di martedì sono state controllate le certificazioni di 969 clienti, di cui 623 in provincia di Perugia e 317 in provincia di Terni, riscontrando la presenza di 21 persone sprovviste di green pass valido, rispettivamente 8 a Perugia e 13 a Terni, che non hanno potuto avere accesso a bordo.