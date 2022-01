Perugia, commercianti e cittadini super-rispettosi del green-pass: ma in strada fioccano multe, in tanti senza revisione

Bilancio dei carabinieri di Perugia sull'attività effettuata tra il 31 dicembre 2021 e l’8 gennaio 2022. I militari hanno proceduto alla verifica a campione di 389 persone e di 94 attività ed esercizi commerciali, relativamente al riscontro del “green pass rafforzato” e “green pass semplice”. "Durante i controlli - hanno spiegato dall'Arma - non sono state elevate contravvenzioni, a testimonianza che nel capoluogo perugino e nel suo hinterland continua ad esserci una risposta diligente in merito a quanto contenuto dalla normativa del Governo da parte degli esercizi pubblici e della cittadinanza".

Sul versante dei controlli in strada per arginare la piaga dei furti: controllate 190 autovetture e 275 persone, 7 le multe in particolare: una per guida senza patente, tre per documenti circolazione non in regola, una per non rispetto limiti di velocità, due per mancato uso cinture di sicurezza.