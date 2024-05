Esami omessi durante la gravidanza e dopo il parto: genitori risarciti per i danni alla bambina

La Procura contabile dell’Umbria ha citato in giudizio un ginecologo dell’Usl Umbria 1, in servizio presso l’ospedale di Branca, contestandogli una responsabilità per danno indiretto di 430mila da restituire alla Regione Umbria per un parto problematico.

Secondo la Procura contabile il danno sarebbe stato individuato, e risarcito con 800mila euro, “nei gravissimi postumi subiti dalla neonata (il 40% di invalidità civile per le lesioni cerebrali ipossico-anossiche)”. Al medico, assistito dagli avvocati Valter Angeli e Maria Grazia Giovagnoli, è stata contestata la non corretta gestione della gravidanza, con “una condotta professionale gravemente colposa, consistita nell’aver omesso correttamente la biometria fetale su curve di accrescimento endouterino durante i controlli ecografici” e di non aver rilevato “il sussistente rallentamento della crescita fetale”, omettendo di effettuare approfondimenti diagnostici specifici. Secondo l’accusa il ginecologo durante una ecografia non si sarebbe accorto di “numerose calcificazioni della

placenta, sintomatiche di invecchiamento della stessa” che poi avrebbero “gravemente compromesso lo sviluppo neuro-psico-fisico e motorio della bambina”.

I giudici contabili, “valutate, dunque, tutte le consulenze in atti”, hanno prosciolto il ginecologo ritenendo che l’evento sia riconducibile ad una “patologia fetale” e ad “eventi eminentemente ante partum”, ma con “una eziologia rimasta ignota”. I giudici contabili, nella lunga sentenza, stigmatizzano l’omissione di un esame di flussimetria che avrebbe potuto evitare i problemi insorti dopo il parto, ma tale approfondimento non è più a carico del Servizio sanitario nazionale, prescrivibile solo in determinati casi, che però non erano riconducibili alla situazione e ai sintomi presentati dalla donna portata in ospedale per una sospetta gestosi. Ne consegue che con il proscioglimento del medico, il risarcimento ai genitori della bambina rimane in carico alla Regione Umbria e all’assicurazione.