La fortuna bussa all'edicola Giornalandia di San Sisto: anziano gratta e vince 50mila euro

Era andato a comperare il giornale e dei gadget per i nipoti. Torna a casa con una bella vincita

/ Via Tomaso Albinoni

La fortuna si ferma ancora una volta a San Sisto, all’edicola Giornalandia di Stefania Valloni e Luca Sisani, in via Albinoni: un cliente abituale di mezza età. Acquista da noi il quotidiano del cuore e gadget per i nipoti.

Una schedina da 5 euro “Numerissimi” che ha fruttato al fortunato giocatore 50mila euro. Non sicuro ha controllato con la app ed è tornato a casa tutto contento.