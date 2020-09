Grandi manovre sui terrazzi del Brufani, lungo viale Indipendenza: l'intervento

Grandi manovre sui terrazzi del Brufani, lungo viale Indipendenza. Intervento reso necessario e urgente da crolli di materiali. All’opera la ditta Gargaglia di via del Rame per porre rimedio ai consistenti distacchi di materiale lapideo e cementizio sottostante il terrazzo più grande, poco sopra lo studio radiologico Cittadini, e il primo terrazzino verso via Bonazzi.

Si tratta di ripristinare dei distacchi, specialmente in corrispondenza delle longarine metalliche alle quali l’intonaco ha cessato di aderire. Effetto, si dice, della dilatazione termica conseguente allo sbalzo dovuto al riscaldamento estivo. Ma il guaio maggiore riguarda gli speroni di supporto ai terrazzi. Le punte, ma non solo, si sono sbriciolate e sono rovinosamente precipitate senza, per fortuna, colpire nessuno dei diversi passanti che percorrono quel tratto.

Valendosi di un cestello telescopico a bordo di un mezzo mobile, gli addetti hanno prima risarcito le parti carenti. Successivamente provvederanno alla finitura e, conclusivamente, alla ritinteggiatura. Si prevede il completamento dell’intervento entro la settimana.