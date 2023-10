Pneumatico squarciato per gioco, in quattro finiscono davanti al giudice

Bucano la ruota di un’automobile in sosta e finiscono davanti al Tribunale penale di Perugia.

I quattro, difesi dagli Marco Rondoni, Marco Pelloni e Simone Nicotra (che però, per il suo assistito, ha scelto la messa alla prova), sono accusati di danneggiamento “perché in concorso tra loro”, uno agendo “materialmente e gli altri fungendo da ‘palo’, danneggiavano senza apparente motivo” il veicolo di una donna che l’aveva lasciato “in sosta lungo la pubblica via, mediante la foratura dello pneumatico anteriore sinistro” utilizzando uno strumento da punta o da taglio.

Contestata l’aggravante di “avere agito per abbietti e/o futili motivi e su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede” in una strada di Umbertide.

La Procura di Perugia imputa anche l’aver portato “fuori dalla propria abitazione o dalle appartenenze di essa, uno strumento metallico da punta o da taglio con cui commettevano” il danneggiamento.

La vittima si è costituita parte civile tramite l’avvocato Ilario Taddei.