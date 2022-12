Golpe in Germania, udienza di convalida per il presunto reclutatore

Iniziata in Corte d’appello l’udienza di convalida per l’arresto di Maximilian Eder, il 64enne ex ufficiale dei reparti speciali dell’esercito tedesco, arrestato nell’ambito dell’inchiesta su una rete terroristica di estrema destra che avrebbe progettato un golpe armato. Eder è stato arrestato, su mandato europeo, a Perugia, dove si trovava da circa una settimana. Secondo gli inquirenti, avrebbe svolto attività di reclutamento. L’autorità tedesca ne attende l’estradizione.