Gli ospedali umbri non si fermano: aperture domenicali per ecografie, visite cardiologiche e risonanze

Continuano le aperture domenicali delle strutture della Usl Umbria 1, secondo il piano stabilito dalla Regione Umbria, per il recupero delle prestazioni sospese durante il lockdown. Domenica 27 settembre, saranno aperti i servizi di diagnostica per immagini. Dalle ore 8 alle 20 all’ospedale di Branca sarà possibile effettuare la risonanza magnetica. A Città di Castello le risonanze magnetiche si svolgeranno dalle 7,30 alle 19,30. All’ospedale Media Valle del Tevere dalle 8 alle 20 gli utenti potranno essere sottoposti a risonanza magnetica mentre dalle 9 alle 13 saranno svolte le mammografie. Ad Assisi le ecografie sono in programma dalle 7,30 alle 13,30.

L’ospedale di Castiglione del Lago effettuerà le ecografie della prostata dalle 8 alle 13 e le ecografie dalle 10 alle 13. In quella sede sono state programmate anche altre prestazioni come le visite cardiologiche (dalle 8 alle 13.30 e dalle 15 alle 17.30), il doppler (dalle 14 alle 19.30), le visite diabetologiche (dalle 8 alle 10.30) e le visite endocrinologiche (dalle 11 alle 13.30).