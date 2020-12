Il commissario non trova i soldi: giustizia lumaca anche nel risarcimento per la lentezza dei processi

Giustizia lumaca dall’inizio alla fine. Da quando è iniziato il procedimento e fino alla sentenza, per proseguire nel giudizio di risarcimento per la lentezza della giustizia (legge Pinto) cui si aggiunge la lentezza nel giudizio di ottemperanza del commissario individuato per pagare i risarcimenti.

Il Tribunale amministrativo regionale è ingolfato dalle azioni per chiedere l’ottemperanza delle decisioni della Corte d’appello in merito al riconoscimento del danno da giustizia troppo lenta. Nel 2019 (gli ultimi dati disponibili) dei 999 ricorsi totali presentati al Tari, 653 sono proprio per i giudizi di ottemperanza della legge Pinto: più che raddoppiati (653) rispetto ai 316 proposti nel 2018.

Cosa fanno i giudici amministrativi? Di fronte ad una sentenza che obbliga il ministero della Giustizia o dell’Economia a pagare le somme decise dai giudici di Corte d’appello per i processi durati troppo tempo, i magistrati del Tar individuano un commissario ad acta che vada a spulciare il bilanci ministeriali e scovi le somme per risarcire i cittadini.

Nel corso del mese di novembre e nei primi giorni di dicembre, il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria si è trovato a dover decidere su una decina di ricorsi aggiuntivi dei cittadini che avevano chiesto il giudizio di ottemperanza delle sentenze. Un ricorso motivato dal fatto che il commissario ad acta non ha provveduto nel termine dei 60 giorni ad individuare le somme e pagare. Anzi, in alcuni casi è stata chiesta un’ulteriore dilazione di 180 giorni.

Il Tar ha accolto i ricorsi invitando il commissario ad acta a liquidare quanto dovuto, anche se ha riconosciuto che i ritardi appaiono “giustificabili alla luce dell’elevatissimo numero di analoghe sentenze da eseguire e delle conseguenti difficoltà di pronta liquidazione degli indennizzi”.