IL CASO Risarcimento da "giustizia lumaca" non pagato per un caso di omonimia....

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria è chiamato a decidere, con un numero di casi sempre elevato, sui cosiddetti “giudizi di ottemperanza”, cioè sui ritardi che la giustizia accumula nel liquidare le somme a titolo di risarcimento per i processi durati troppo a lungo (in genere viene riconosciuta la somma di 400 euro per ogni anno di durata eccessiva del processo).

I giudici amministrativi, quindi, sono chiamati ad imporre allo Stato il pagamento di somme che sono già state stabiliti dalla Corte d’appello a titolo di riparazione per i “processi lunaca”.

Tra i tanti motivi dei ritardi nel pagamento, a volte, anche errori materiali che impediscono di stabilire a chi debba andare il risarcimento.

Con ordinanza il Tar dell’Umbria ha rinviato un’udienza perché uno dei ricorrenti non era rintracciabile dalla macchina burocratica. Con lo stesso nome e cognome, ma anche la data e il lugo di nascita identici, ci sono due persone. E il codice fiscale, “che peraltro non appare congruente con il nome”, non aiuta a dipanare la matassa del caso giudiziario. Così “le discrepanze dei dati sopra riportate non consentono, allo stato, di essere certi che il titolo giudiziale della cui ottemperanza sia stato effettivamente emesso in favore del ricorrente da ultimo citato”.

Nello stesso caso, inoltre, i giudici amministrativi hanno rilevato anche un errore materiale in riferimento alla posizione di un altro ricorrente per lo stesso caso di “giustizia lumaca”, al quale “sono riconosciuti 800 euro e 400 euro, mentre nella parte motiva risulta che per lo stesso ricorrente la durata eccedente il termine ragionevole del processo è stata stimata in circa anni 1, cui corrisponde un’indennità di 400 euro”.