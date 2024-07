Giustizia lumaca, errore nel calcolo degli anni della durata del processo: la Cassazione rimanda indietro il fascicolo per il risarcimento

Pinto su Pinto, cioè la condanna al pagamento della ritardata giustizia su un caso di giustizia lumaca. La Cassazione ha riconosciuto il diritto ad un risarcimento aggiuntivo ad un cittadino che era stato riconosciuto vittima di un processo durato troppo e ancora non risarcito.

Il cittadino ha presentato ricorso per Cassazione in quanto dopo aver ottenuto la sentenza che riconosceva il diritto all’equa riparazione, ha atteso inutilmente che la somma venisse pagata. Si è rivolto alla Corte d’appello di Perugia per ottenere e s è ritrovato con una sentenza che aggiungeva “al periodo di un anno - che è la durata ragionevole del processo di equa riparazione (nel grado di merito) - anche l’ulteriore lasso di 6 mesi e 5 giorni, come tempo concesso alla pubblica amministrazione per pagare l’equo indennizzo. Così ha computato la durata irragionevole del processo presupposto in 7 e non in 8 anni”.

Secondo i giudici di Cassazione la Corte di appello di Perugia ha errato nel computare “a titolo di durata ragionevole del grado di merito del processo presupposto, oltre ad un anno, anche il periodo di 6 mesi e 5 giorni”, liquidando la somma di 2.800 euro “per 7 anni di durata irragionevole di un processo presupposto durato complessivamente (nelle sue fasi di cognizione e di ottemperanza) 8 anni, 9 mesi e 5 giorni. La durata irragionevole è invece da arrotondare a 8 anni, una volta scomputato unicamente un anno (lo si ripete) dalla durata complessiva del giudizio di equa riparazione”.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, con annullamento delle sentenza e rinvio alla Corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Quindi almeno un altro anno per stabilire che si è trattato di un caso di giustizia lumaca.