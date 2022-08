Gira per Perugia con un martello e compie due furti nelle auto in sosta: condannato

Gira per la città con un martello per sfondare i finestrini delle auto e rubare all’interno, ma viene beccato dalla forze dell’ordine e condannato, anche per porto di oggetto atto ad offendere.

L’uomo, un marocchino di 32 anni, è stato condannato, tramite patteggiamento, a 3 anni e 4 mesi di reclusione “per due delitti di furto pluriaggravato e per il reato di porto di oggetto idoneo ad offendere, ritenuta la continuazione tra i reati ed applicate le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti”.

La difesa ha puntato a far derubricare il possesso del martello utilizzato per il furto, ma senza alcuna intenzione di utilizzarlo contro le persone.

Il giudice ha ritenuto non plausibile tale ipotesi e accogliendo i termini del patteggiamento come concordati con la pubblica accusa.