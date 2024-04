Gira in auto e fa esplodere grossi petardi lungo la strada

La polizia di Assisi ha denunciato per procurato allarme e detenzione senza licenza di materiale esplodente un 35enne. L'uomo, secondo la ricostruzione della polizia, il 21 marzo ha fatto esplodere un ordigno pirotecnico di elevata potenza lungo una strada di Bastia Umbra. Un passante, spaventato dal boato, ha chiamato la polizia e ha raccontato agli agenti che un uomo "ha accostato il proprio veicolo lungo la via, ha posizionato e fatto esplodere l’artificio pirotecnico sulla strada, per poi ripartire velocemente".

I poliziotti sono riusciti a identificarlo. La perquisizione dell'abitazione del 35enne a Foligno ha portato alla luce 40 petardi "per il cui uso è necessaria una specifica licenza". Titolo di cui il 35enne è risultato sprovvisto.

L'uomo è stato denunciato per procurato allarme e detenzione senza licenza di materiale esplodente. Nei suoi confronti, gli agenti hanno provveduto anche al ritiro cautelare delle armi, munizioni e licenze legittimamente detenute.